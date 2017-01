Carlos Slim: Trump no es Terminator, es Negotiator

CIUDAD DE MÉXICO — El hombre más rico de México llamó a la unidad nacional este viernes para apoyar al gobierno mexicano en sus negociaciones con el presidente estadounidense Donald Trump.

En una larga, ambigua e inusual conferencia de prensa Carlos Slim habló del nuevo orden mundial y las posturas que México podría adoptar ante los triunfos populistas en Estados Unidos y Europa. Slim evitó dar detalles sobre su opinión personal acerca de Trump y la platica que sostuvo con el entonces presidente electo durante una reunión en diciembre.

El magnate mexicano se limitó a referirse a Trump como “un gran negociador” y se mostró positivo ante las amenazas del presidente estadounidense de que renegociará el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), deportará a millones de inmigrantes indocumentados y construirá un muro en la frontera con México.

Respaldó la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su viaje a Washington y le declaró su apoyo.

“Tenemos una posición de fuerza, sin enojos, sin enojarnos pero tampoco sin entregarnos”, dijo Slim sobre cómo México debe enfrentar las negociaciones.

“Trump no es Terminator, Es Negotiator”, espetó.

“Afortunadamente sabemos cuales son las intenciones por parte de Estados Unidos y su gobierno”, Slim dijo al levantar una copia del libro Great Again: How to fix our crippled America.

Citó el libro de Trump y le sugirió a los negociadores mexicanos usarlo como un manual para entender sus políticas y posturas. Reiteró que con Trump no hay sorpresas, el mundo ya conoce sus promesas.

Sin embargo, advirtió que México no debe caer en el nacionalismo anti-yanqui y los llamados a boicotear productos estadounidenses.

El cuarto hombre más rico del mundo también se pronunció sobre el muro. “Casi, casi hasta la barda la van a tener que hacer los mexicanos”, bromeó.

“La mejor barda son las inversiones y oportunidades de empleo”, dijo. “Hay que fortalecer la seguridad jurídica, aplicar la nueva ley de transparencia y anticorrupción”. Slim subrayó que México debe impulsar su economía interna y arreglarse desde adentro para que los mexicanos no tengan que emigrar en busca de oportunidades.

Opinó que México debe usar todos los recursos disponibles a su alcance para defender a los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos. “Nuestra prioridad como gobierno y mexicanos en México es ayudar a nuestros compatriotas allá”.

Durante la campaña Trump acusó a Slim de usar el periódico The New York Times para atacarlo. Pero Slim no mencionó el tema ni arremetió contra el presidente estadounidense durante la conferencia de prensa de este viernes.

El magnate mexicano aclaró que su mensaje es celebrar la unidad entre los distintos partidos políticos y sectores de la sociedad que se está suscitando ante la llegada de Trump al poder.

“La unidad nacional es la más sorprendente que he visto en mi vida. Creo que hemos aprendido esa lección. Unidos somos más fuertes y, en estas negociaciones, en las que me da la impresión de que están más de nuestro lado”.