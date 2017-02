El actor mexicano Diego Luna protagonizará el nuevo remake de Scarface

Scarface es una película de los años treinta que cuenta la historia de un inmigrante italiano que a base de sudor y mucha sangre logra convertirse en uno de los gangsters más célebres de Chicago. Pero el filme que todos conocen es el remake ochentero protagonizado por Al Pacino como un flamante inmigrante cubano convertido en un capo que inhala montañas de cocaína. Ahora varios medios estadounidenses reportan que el filme está siendo adaptado de nuevo para contar la historia de un inmigrante mexicano en el submundo criminal de Los Ángeles.

Según la revista Variety el actor mexicano Diego Luna protagonizará el nuevo remake. Terence Winter, el creador de la serie de HBO Boardwalk Empire, se ha encargado de escribir el borrador más reciente del guión. Variety informa que el filme aún no tiene director.

El internet y los medios mexicanos celebraron el anuncio de Luna como el remplazo generacional de Pacino. Sin embargo, está por verse si Luna cumple con las expectativas y se anima a dar su versión de frases icónicas como Say hello to my little friend!

El actor mexicano se ha convertido en un favorito de Hollywood después de formar parte del elenco de Rogue One: A Star Wars Story. Su participación en esta legendaria saga también lo ha catapultado como estrella de la comunidad latina en Estados Unidos. Su acento incluso acaparó titulares cuando un joven hispano publicó un mensaje en Facebook celebrando la actuación de Luna.

Luna comenzó su carrera actuando en las telenovelas mexicanas. En 2001 el filme Y Tu Mamá También, co-protagonizado por Gael García Bernal y dirigido por Alfonso Cuarón, lo lanzó a la fama internacional.