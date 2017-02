Una nueva línea de ropa promueve la hermandad entre México y Estados Unidos

Juntos/Together es una nueva colección de ropa que explora la inmigración y los lazos entre México y Estados Unidos, naciones hermanas cuya relación atraviesa una crisis sin precedentes ante la llegada de Donald Trump al poder.

La línea es una creación del mexicano Ricardo Seco, un diseñador de modas conocido por combinar la alta costura con los sarapes, los bordados indígenas y el arte huichol.

“Se me vino esta idea de contar la historia de dos países con dos culturas distintas pero unidos geográficamente en una relación que a veces se convierte en rivalidad”, me dijo Seco en entrevista desde Nueva York.

Seco se inspiró en la elección estadounidense para crear Juntos/Together y subraya que cada una de sus colecciones intenta plasmar “lo que pasa en las calles”.

El diseñador mexicano mezcló símbolos patrios como el águila, los colores de las respectivas banderas y lemas nacionales como pluribus unum (de muchos, uno) para resaltar las interconexiones culturales, sociales e históricas entre Estados Unidos y México.

Courtesy Ricardo Seco

“No creía lo que estaba pasando”, me dijo Seco refiriéndose a la retórica antiinmigrante de la campaña de Trump. “La palabra inmigrante se comenzó a escuchar como algo malo. Pero luego dije ‘Esto no me va a limitar’ y empecé a trabajar en esta colección”.

El diseñador comenta que algunos amigos y colegas le recomendaron que tuviera cuidado. “La gente me quiso meter miedo. No lo hagas porque te van a deportar”.

“Es momento de hacer aliados en Sudamérica, con Europa y China. No es algo contra Estados Unidos, es algo contra un grupo y una persona”. - Ricardo Seco

Sin embargo, Seco asegura que la elección de Trump podría obligar a los mexicanos a ponerse las pilas y a trabajar juntos para mejorar el país. Afirma que hay que luchar sin miedo.

“Si pasara lo peor y me regresan, me regreso feliz porque yo soy feliz en México. Yo no me vine a Nueva York porque me iba mal en México y no quería estar en México. Yo me vine a Nueva York porque en mi medio de la moda es una plataforma internacional. Pero yo no voy a dejar de decir lo que pienso”, me dijo.

Courtesy Ricardo Seco

“Tuve que escuchar todo esto y vivir el rollo de las elecciones para decir ‘A mi no me pasa nada si esto se pone difícil porque existe París, Milán, Tokio y existe México’”.

Seco piensa que la elección de Trump puede despertar a un mundo que se ha vuelto demasiado dependiente de Estados Unidos.

“Siento que algo así nos tenía que pasar para darnos cuenta que no necesitamos todo lo que está de este lado”, dijo. “Ya no es como antes que decías ‘tengo que ir a comprar allá’. Ya todo lo encuentras en México y hablo de productos nacionales”.

Sin embargo, confía en que las nuevas generaciones se encargarán de incentivar una cultura que promueve lo mexicano.

“Uno viene de una cultura malinchista pero la gente millennial ya viene con una conciencia que no les mueve este rollo de comprar fuera si no les convence”, dijo.

Seco asegura que el orgullo mexicano está renaciendo.

“Si hubiera sido otro tiempo, la gente no se pone eso”, me dijo refiriéndose a la vestimenta que glorifica los símbolos patrios de México. “Es ahorita el tiempo. La gente lo está sintiendo. Hemos empezado a cambiar y a valorar lo que antes no valorábamos”.