El movimiento un ‘Día Sin Inmigrantes’ se está esparciendo por todo Estados Unidos

Los inmigrantes en Estados Unidos se podrían declarar en huelga esta semana, según varios reportes. Es la última noticia de un movimiento que sigue creciendo para subrayar la importancia de los inmigrantes ante las medidas represivas del presidente estadounidense Donald Trump.

Varios restaurantes y empresas locales han comenzado prepararse para una huelga nacional este 16 de febrero, informa la revista Washingtonian. Los manifestantes le están pidiendo a los inmigrantes — particularmente los inmigrantes latinos — que no vayan a trabajar ese día. Al parecer la protesta ha ido creciendo de boca en boca y en las redes sociales.



“Uno de nuestros repartidores que es latino le contó a nuestra cocina, y luego empezó a crecer a partir de eso,” Rose Previte, propietario del restaurante Compass Rose de Washington D.C., le dijo a la revista Washingtonian. “En la cocina, todos menos el chef y un cocinero de línea son inmigrantes y preguntaron si podían participar. Mis empleados estaban como, ‘Creemos que esto es algo que tenemos que hacer’. Se sienten muy seguros de esto. Yo dije, ‘Okay, por supuesto’”.



No está claro qué tan grande será la huelga. Un video publicado en la página de Facebook del grupo ‘Reforma Migratoria’ está convocando a todos a que no vayan al trabajo, no manden a sus hijos a la escuela y no compren nada.

En Wilmington, Carolina del Norte, la activista María Castillo ha estado movilizando a su comunidad para participar en la protesta.



“Estados Unidos necesita saber que nuestra presencia es fuerte”, le dijo Castillo al noticiero local WECT. “Estamos aquí por una razón. Ayudamos a Estados Unidos de una manera importante”.



Mientras tanto, todos los trabajadores de la cocina del gastropub Bar Pilar de Washington D.C. planean participar en la huelga. Ese día el restaurante tendrá pocos empleados y voluntarios para que sus compañeros puedan protestar.



“Pensé que si la mayoría de la población latina se va a tomar el día, entonces debemos tratar de hacer nuestra versión gringa de la comida latina”, le dijo el chef Jesse Miller al Washingtonian. “Y atenderlos si quieren entrar”.



Los restaurantes no son los únicos negocios que podrían verse afectados por la huelga. La empresa Accounting and Consulting Resources basada en Tacoma, Maryland publicó el siguiente mensaje en su página web:



¡Creemos que los inmigrantes hacen América grande! Por lo tanto, vamos a cerrar el 16 de febrero de 2017 para apoyar Un Día Sin Inmigrantes. Abriremos de nuevo el viernes 17 de febrero de 2017.



El paro planeado para el jueves viene después de que se organizara una protesta masiva en Milwaukee, Wisconsin para lanzar un “Día sin latinos”. Miles de manifestantes marcharon por la ciudad y denunciaron a Donald Trump y al sheriff local David Clarke por tratar de reprimir a los inmigrantes.