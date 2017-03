Esta joven indocumentada con DACA fue detenida por ICE tras defender los derechos de los inmigrantes

Daniela Vargas, una joven de 22 años de edad, habló este miércoles sobre su experiencia como inmigrante indocumentada ante varios periodistas en el centro de la ciudad de Jackson, Mississippi.

Daniela fue detenida esa misma tarde por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes le pidieron que saliera de su coche para arrestarla, informó la Associated Press.

“Usted sabe quienes somos. Usted sabe porqué estamos aquí”, los agentes de ICE supuestamente le dijeron a Daniela, según el relato de su abogada Abby Peterson.

Su familia emigró de Argentina a Estados Unidos con una visa de tres meses cuando Daniela tenía siete años. Daniela obtuvo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa establecido por el gobierno de Barack Obama que actualmente le permite a unos 750,000 jóvenes indocumentados trabajar y permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, el permiso de Daniela ha expirado. El diario Clarion-Ledger señala que su solicitud de renovación está siendo procesado.

A mediados de febrero, el padre y el hermano de Daniela fueron detenidos en su casa durante una redada de ICE. Daniela se escondió en su clóset hasta que los agentes se fueron.

“Mi padre me dió un beso y me dijo adiós”, Daniela le contó a WAPT. “Estuve dormida. Y luego no sé cuánto tiempo más tarde… mi papá me dijo, ‘Danny, inmigración está aquí’”.

“Estoy aterrorizada. Tengo miedo de regresar a mi casa”, subrayó.

La Alianza de Derechos de Inmigrantes de Mississippi explicó que la conferencia de prensa se llevó a cabo “para apoyar a las personas perseguidas por la redadas de ICE en todo el estado”.

“Sigo luchando como una DREAMer para ayudar a contribuir a este país, el cual siento es mi país”, Daniela dijo en la conferencia de prensa.

Ahora podría ser procesada sin una audiencia a pesar de que su abogada le explicó a ICE que Daniela ya había presentado su solicitud de renovación para DACA ante el Servicio de Inmigración y Ciudadania de Estados Unidos (USCIS).

La detención de Daniela ocurrió en medio de una dura represión por parte del gobierno de Trump contra las comunidades de inmigrantes indocumentados. Daniela es la tercera recipiente de DACA que ha sido detenida por ICE tras los nuevos decretos migratorios de Trump.

El miércoles por la tarde, ICE emitió un comunicado sobre la detención: