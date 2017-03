‘¡Construyan el muro!’ gritan los springbreakers estadounidenses en México

Un grupo de springbreakers estadounidenses supuestamente coreó uno de los lemas más polémicos del Presidente Donald Trump mientras vacacionaban en México.

Los jóvenes causaron un escándalo al gritar ‘¡Construyan el muro!’ durante un crucero en Cancún.

El incidente ocurrió en un barco con un show de piratas que recrea escenas de peleas de espadas y cañones para los turistas.

Los recién casados, Sully y Anaximandro Amable, dijeron que el grupo de universitarios estadounidenses comenzó a gritar el lema de Trump durante el show.

Anaximandro publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook:

¡La tolerancia no siempre es buena, chingada madre!

Como algunos de ustedes, amigos, habrán visto, hoy estuve con Suly, mi esposa (oriunda de México) en un espectáculo sobre el mar de Cancún a bordo de una galera. De lo más bacán. Al finalizar todo, una bandada de estadounidenses (no se sabe si ebrios o en “pleno” uso de sus facultades) empezaron a cantar una babosada que vomitaba así: “Build the wall” (”Construyan el muro”)…

Ahora, bien, siempre he sido tolerante con los países del mundo y he querido creer que la estupidez e ignorancia humana, por más transversal que sea, es característico de un grupo reducido de personas. Particularmente sobre este tema —y más aun teniendo tanta familia y amistades que viven en los Estados Unidos y que veo que se enorgullecen del país al que migraron—, siempre he querido mantenerme al margen de la discusión. Pero hay cosas con las que uno no puede ser tolerante, como lo es el discurso que incita al odio o, lo que es peor, el odio pendejo —como dirían los mexicanos—, es decir, el odio a lo bruto.