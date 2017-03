Entrenaba con su papá para el Maratón de Los Ángeles hasta que ICE lo arrestó.

Le tomó exactamente seis horas y 48 minutos a Fatima Avelica, una niña de 13 años de edad, para correr las 26.2 millas (42.16 km) del Maratón de Los Ángeles este domingo.

No se le hizo difícil hasta que llegó al punto de la milla 18 (kilómetro 28). Dijo que lo que la empujó a llegar hasta la final era la imagen de su papá apoyándola y gritándole, “¡Sí puedes!”.

Fatima entrenaba con su padre, Romulo Avelica-Gonzalez, quien normalmente no se iba a dormir hasta las 3 AM después de que salía del trabajo, pero se despertaba a las 5 AM para ir a la playa y subirse a su bicicleta mientras sus hijas entrenaban a su lado.

“El entrenamiento era divertido porque mi papá siempre estaba ahí motivándonos”, me comentó Fatima en su escuela, antes del maratón.

Ya no entrenaron juntos después del 28 de febrero, cuando Romulo fue detenido por policías de inmigración después de que dejó a la hermanita de Fatima en la escuela.

Fatima grabó un video en el que se puede oír como llora mientras las autoridades de inmigración se llevan a su padre. Todo el mundo escuchó su llanto por las redes sociales. Cuatro días después de la detención de su padre, ella y su hermana corrieron 22 millas sin su papá. Casi se salieron del maratón, pero su padre les hablaba del centro de detención diariamente y las convenció a seguir entrenando.

Fatima dijo que esa sesión de entrenamiento fue duro y fatigoso, y que era la distancia más larga que había corrido en su vida.

Durante el maratón, Romulo llamó varias veces para que le dijeran cómo iban sus hijas. Fue la cuarta llamada cuando recibió la buena noticia. Sus dos hijas y su sobrina terminaron el maratón. Yuleni, su hija más pequeña, fue de las participantes más jóvenes del maratón a 12 años de edad.

Romulo está en detención en un centro particular y con fines de lucro en Adelanto, California. Se encuentra en el Desierto de Mojave, unas 85 millas (136 km) de su familia en Los Ángeles.

“Nunca había hablado en el teléfono con alguien por tanto tiempo, entonces se siente algo extraño escucharlo sin poder verlo en persona”, dijo Fatima.

La situación de Fatima y su familia muestra cómo familias y comunidades son afectados cuando agentes de inmigración detienen a un miembro de la familia.

Como en el caso de Fatima, se estima que hay 3.9 millones de estudiantes en Estados Unidos que son hijos de inmigrantes indocumentados, según una estimación de Centro de Investigaciones Pew de 2014. Eso representa el 7.3% de todos los estudiantes entre kinder y la preparatoria. Los estados con la mayor porción de niños con por lo menos un padre indocumentado son Nevada y Texas, seguidos por California.

Se puede ver la realidad de estas cifras en la escuela de Fatima. La experiencia de Fatima ha impulsado a sus compañeros de la escuela a tener unas conversaciones complicadas con sus padres.

En muchas ocasiones, los estudiantes no saben que ellos mismos son indocumentados hasta que les toca solicitar para una licencia de conducir o cuando están llenando sus solicitudes para la universidad y pidiendo ayuda financiera para sus estudios. En otros casos, los estudiantes no saben el estado de inmigración de sus padres.

“Esto fue algo que ha impulsado estas conversaciones”, dijo Ricardo Mireles, el director ejecutivo de Academia Avance, la escuela semiautónoma que las hijas de Romulo asisten.

98% de los estudiantes de la escuela son latinos y casi 90% de los estudiantes califican para recibir comida gratis o para un precio reducido.

Mireles dijo que no sabe cuántos de los estudiantes son indocumentados, pero estima que casi la mitad de los estudiantes tienen por lo menos un miembro de su familia que es indocumentado.

También dijo que 43 de los estudiantes de la escuela participaron en el maratón. La escuela se ha asociado con una organización sin fines de lucro que se llama Students Run LA que ha entrenado a jóvenes para correr en el maratón de Los Ángeles los últimos 27 años. Casi 2,800 estudiantes corrieron en el maratón del domingo con unos 400 mentores, dijo un funcionario de Students Run LA.

Después de lo que le pasó a la familia de Fatima, Mireles dice que la escuela ha sido más proactiva y le está sugiriendo a los padres que tengan planes de emergencia en el caso de que un miembro de la familia sea detenido por las policías de inmigración.

El padre de Fatima fue detenido por agentes de inmigración porque fue condenado por una corte tras manejar bajo la influencia del alcohol hace más de 10 años y “aparentemente por una condena de hace más de 20 años por comprar un coche que no se había dado cuenta que tenía una calcomanía de matrícula que no pertenecía al coche”, le dijo la abogada Emi MacLean al sitio web LAist, que fue el primer medio que publicó el video de Fatima.

Antes de que el padre de Fatima fue detenido, Mireles dijo que pensaba que las escuelas no debían meterse a los temas de inmigración. Ahora cree que los padres deberían empezar a hablar con sus hijos sobre la inmigración cuando tienen 11 años.

“Hay que eliminar todo el shock y la sorpresa. Mejor hay que estar listos”, dijo Mireles, quien fundó la Academia Avance hace 12 años.

Jocelyn Avelica, la hermana mayor de Fatima, le dijo a un periodista local que su familia no estaba preparada. “Pensábamos que si no hablábamos de eso, no iba a pasar”, le dijo a KTLA.

Después de que vio y grabó cómo su padre fue arrestado por agentes de inmigración, Fatima fue a la escuela. Tuvieron un viaje de estudios al Museo de Tolerancia ese mismo día.

Mireles organizó una asamblea para discutir lo que sucedió ese día. Muchos de los miembros de la comunidad vieron lo que pasó. El padre de Fatima fue detenido en una vía pública a las 7:50 de la mañana, cuando muchos padres llevan sus hijos a la escuela.

Dijo que organizó la asamblea para mostrarle a los estudiantes y a los padres que la escuela está con ellos.

“El miedo es una respuesta natural pero lo que estamos promoviendo aquí en la escuela es que este no es el tipo de miedo que se convierte en pánico y parálisis”, dijo Mireles.