Dos inmigrantes acusan a un agente de la patrulla fronteriza de abuso sexual

Dos mujeres guatemaltecas han denunciado a un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos por supuestamente abusar de ellas sexualmente en una oficina de la agencia en Texas. Las hermanas tenían 19 y 17 años cuando ocurrió el incidente en julio de 2016.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California presentó dos denuncias legales en nombre de las hermanas bajo el Acta Federal de Reclamaciones de Delitos que permite a individuos demandar al gobierno federal y buscar compensación monetaria por daños.

Las hermanas dicen que estaban perdidas cuando agentes de la patrulla fronteriza las encontraron cruzando la frontera entre Texas y Chihuahua. Fueron detenidas. Luego un agente las hizo pasar una por una a “un cuarto que parecía closet” y les pidió que se quitaran la ropa, según la denuncia.

“Huímos de Guatemala porque vivíamos con miedo y luego llegamos aquí y nos pasó esto”, dijo la hermana mayor, quien se identificó como Clarita en una llamada con periodistas. Su hermana, quien es menor de edad, no ha dado un nombre.

La ACLU publicó una carta escrita por Clarita que relató los detalles gráficos de lo que sucedió cuando supuestamente fueron llevadas al cuarto por el agente.

El cuarto no tenía ventanas ni muebles y tenía comida. Parecía una despensa de alimentos, lo cual me hizo cuestionar porque me había traído ahí. Toda la situación se sentía extraña desde el principio.

Cuando nos encontrábamos en el cuarto que parecía clóset, el policía bloqueó la puerta y me pidió que me quitara el suéter, la camisa y mi tank top. Dijo que esto era para asegurarse que no traía nada ilegal. Pero no paró con eso. Levantó mi brasier, metió sus manos y tocó mis pechos.

Luego exigió que me quitara mis pantalones y mis medias. Traté de calmarlo y le aseguré que no tenía nada que esconder, pero empezó a quitarme los calzones de manera forzosa. Me tocó inapropiadamente, rozando mi vagina con su mano.