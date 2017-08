Residente learns throat singing in Siberia to create a new sound

After taking a DNA test, renowned rapper Residente embarked on a global journey to trace the footsteps of his ancestors and record his latest album. His first stop was Siberia, where he met with the native Tuvan people. He explored their rituals, customs, and traditional throat singing—a musical style that mimics the sounds of nature.

Check out the full song:

Spanish Lyrics:

Tres ojos , cuatro orejas ,

Mucho pelo entre medio de las cejas

con los cachetes llenos de granos

sin brazos ni piernas como los gusanos

imperfecciones en todos los lugares

cicatrices, jorobas , lunares

juanetes en los dos pies

con ocho dedos en vez de diez

Blanco que se te ven las venas del cerebro

o Como café sin leche bien negro

mal distribuido Como las vacas

Mucha barriga pero con Las patas flacas

cabeza grande cuerpo chiquito

celulitis con los muslos blanditos

Mucho labio, bembón o bembona

Una nariz que parece otra persona

Aquí Todos somos deformes

Y nos resistimos a usar uniformes

Lo mas feo de la flor es el tallo

La belleza se alimenta de fallos

Como nos vemos curiosos

ponemos a los lindos nerviosos

que toda la gente nos señale

lo que no es igual sobre sale

Coro:

Soy Anormal

Soy Anormal

Soy Anormal

Esto no es para que te sientas mal

Lo que me gusta de ti es que tu eres anormal

Nuestra sexualidad se Despierta

El ADN con las piernas abiertas

Los cromosomas bailando bolero

Las hormonas con hambre lamiéndose los cueros

y procreamos una cosa bien rara

Como nosotros pero con otra cara

Nuestra genética…. un laberinto

Somos igual de distintos

Lo que se mezcla es mas interesante

Como Una mosca con orejas de elefante

Los colores se triplican nadie pierde

Amarillo con azul hacen verde

Original, no lo pueden copiar

Lo que es impuro no se puede duplicar

la raza se arregla Cuando se daña

somos la tribu que con sucio se baña